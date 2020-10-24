?>?> اللواء سلامي: الأعداء تكاتفوا لزعزعة أمن البلاد - اسلام تايمز
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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 20:50

اللواء سلامي: الأعداء تكاتفوا لزعزعة أمن البلاد

اللواء سلامي: الأعداء تكاتفوا لزعزعة أمن البلاد
قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، إن أعداء الثورة الاسلامية تكاتفوا جميعا من أجل زعزعة واخلال الأمن في البلاد.

واشار سلامي لدى لقائه بقائد قوى الأمن الداخلي (الشرطة) العميد حسين اشتري لتهنئته بالذكرى السنوية لتأسيس قوى الأمن الداخلي، الى أن للثورة الاسلامية أعداء كثر وأن حرس الثورة الاسلامية وقوى الأمن الداخلي يكملان بعضهما البعض في التصدي للأعداء، واذا كانت قوى الأعداء الداخلي تنشط في مؤسسة وحرس الثورة ينشط في مؤسسة أخرى فان ذلك لا يعني وجود انقسام بينهما، بل الجميع حماة الثورة وحراسها.

وشدد على أن الجهود والمساعي التي تبذلها قوى الأمن الداخلي سواء خارج البلاد وعبر الشرطة الدولية (الانتربول) أو عند المناطق الحدودية والتي تتجسد بشرطة الحدود أو بقوى الأمن الدالخي سواء عبر مكافحة الجريمة والمخدارت أو شرطة الجرائم الالكترونية أو شرطة المرور، فانها جميعا ارست الاستقرار والأمن في البلاد.

من جانبه أكد العميد اشتري ان قوى الامن الداخلي وحرس الثورة الاسلامية سيواصلان القيام بمهامها جنبا الى جنب وفي كافة الظروف التي تمر بها البلاد.

وشدد قائلا: ان تعاون وتآلف القلوب بين القوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الوطنية ستبطل مؤامرات الاعداء وتحبط محاولاتهم؛ مردفا ان المسؤولية تثقل عاتقنا للحفاظ على هذا التماسك اليوم.
رقم : 893867
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