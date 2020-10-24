الخارجية الايرانية: على العالم نبذ الاحادية والغطرسة

نشرت الخارجية الايرانية تغريدة على حسابها في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الأمم المتحدة.



واشارت في التغريدة الى أن يوم الأمم المتحدة يذكرنا بضرورة أن ينبذ الاحادية والغطرسة.

ولفتت الى أنه، قبل 75 عاما ولدت منظمة الأمم المتحدة في ظل مبدأ مشترك من أجل بناء عالم أفضل يرتكز على اساس التعددية والتعاون.



واضافت الخارجية في تغريدتها، بما ان ايران احدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة فقد برهنت عبر تاريخها الممتد أنها بقيت ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة، وأن يوم الأمم المتحدة يذكرنا يذكرنا بضرورة أن ينبذ العالم الاحادية والغطرسة.