?>?> "حزب الله" العراق: التطبيع السوداني بائس ولن يغير شيئا - اسلام تايمز
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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 22:07

"حزب الله" العراق: التطبيع السوداني بائس ولن يغير شيئا

"حزب الله" العراق: التطبيع السوداني بائس ولن يغير شيئا
اصدرت كتائب حزب الله في العراق ، بيانا دانت فيه التطبيع السوداني مع الكيان الإسرائيلي. واعتبرت إن التطبيع السوداني مع الصهاينة، بائس ولن يغير شيء من الواقع.

ادناه نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كشفت الخطوات الخيانيّة لبعض الأنظمة العربية تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني مقدار خضوعها الكامل للأوامر الأمريكية، كما كشفت حجم المخططات القذرة التي حاكتها أمريكا على شعوب المنطقة، وحجم الأزمات التي فرضتها عليها بالتواطؤ مع الحكومات العميلة من أجل استنزافها، واضعافها، وتركيعها، وإجبارها على الخضوع لإرادتها.

إن ما أقدمت عليه حكومة السودان العميلة وحكومات الخليج (مجلس التعاون في الخليج الفارسي)؛ بقبولها المشين للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب يعد خيانة للشعب الفلسطيني المسلم ولقضيته العادلة، وتفريطا بحقوقه الثابتة، كما أنها تصادر إرادة شعوبها الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني خدمة لأسيادها الأميركان.

إننا على يقين أن هذه الخطوات البائسة لن تغير من الواقع شيئا، فكلمة الشعوب هي الفيصل في هذا الصراع، وستبقى قضية فلسطين وشعبها المظلوم راسخة في وجدان الشعوب الإسلامية، ولن يتخلى الشرفاء عنها مهما بلغت التضحيات.

ويعد السودان الدولة العربية الخامسة التي تقبل التطبيع مع الاحتلال، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020). وعقب الاعلان، أعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من بينها حزب الأمة القومي، وهو ضمن الائتلاف الحاكم، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري.
رقم : 893877
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