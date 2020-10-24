حرس الثورة يرفض تغيير الحدود الجيوسياسية مع ارمينيا واذربيجان

قال قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد باكبور، أن ايران تحترم سيادة دول الجوار على أراضيها ولكن في نفس الوقت فان التغيير الجيوسياسي للحدود يعد خطا أحمرا لها.



وشدد باكبور لدى تفقده اليوم السبت وللمرة الثالثة للحدود المشتركة بين ايران وارمينيا واذربيجان على أن ايران سترد على أي تهديد للحدود الذي يؤدي بدوره الى تهديد أمن المواطنين والأهالي، بل أن امن المواطنين ومصالح البلاد يعد خطا أحمرا.



كما أكد بأن ايران ترفض أي عدوان واحتلال وتستنكره، مشيرا الى أن قوات الحدود لحرس الثورة الاسلامية رصد المعارك منذ اليوم الأول لاندلاعها واتخذت الاجراءات اللازمة لابعاد التهديدات عن البلاد، وانها قامت بارسال الوحدات العسكرية للمنطقة لتعزيز الأمن فيها.