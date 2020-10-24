مسؤول ايراني: لسنا بحاجة للتدخل في الانتخابات الأميركية

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايرانية، ان الانتخابات الأميركية هي قضية داخلية وان ايران لا ترى أي مصلحة أو حاجة للتدخل فيها.



ورد كدخدائي في صفحته بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي على المزاعم الأميركية حول التدخل الايراني في الانتخابات الأميركية وقال: لقد أعلنت إيران مرارًا أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا ترى أي داعٍ لمثل هذا التدخل.



وأضاف كدخدائي ان الانتخابات الأميركية هي أيضًا مسألة داخلية لا ترى إيران أي مصلحة أو حاجة للتدخل فيها". طبعا على ترامب أن يعلم أيضا أن عصر التدخل في الشؤون الداخلية للدول قد انتهى.