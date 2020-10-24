طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على محافظتي مارب والجوف

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم السبت، 18 غارة على محافظتي مأرب والجوف في اليمن.



ففي مأرب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 14 غارة على مديرية مدغل.

وفي الجوف شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف.



على الصعيد ذاته سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 276 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق٤ طائرات حربية و18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والتحيتا وشارع ال50 وغارتان لطيران تجسسي مقاتل على الفازة.



وأشار المصدر أن من بينها 41 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و٢٢١ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.