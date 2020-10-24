تطبيع النظام السوداني مع العدو خيانة للقضية الفلسطينية

أدان مجلس الشورى اليمني بأشد العبارات، اليوم السبت، إقدام النظام السوداني لتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني العنصري.



واعتبر المجلس في بيان صادر عنه، هذه الخطوة أحد بنود صفقة القرن المشئومة، وخيانة للقضية الفلسطينية ودماء الشهداء التي سالت دفاعاً عن فلسطين والمقدسات الإسلامية وخروجاً عن ثوابت الأمة.



وأشار بيان مجلس الشورى إلى أن دول تحالف العدوان على اليمن أصبحت مطية لتحقيق الحلم الإسرائيلي في المنطقة، بخيانتها للقضية الفلسطينية.



كما اعتبر مجلس الشورى هذا الاتفاق تحدياً جديداً مستفزاً للإرادة الحرة للشعوب العربية والإسلامية المتمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تحرير كامل التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين.



ولفت إلى أن تطور علاقات النظام السوداني والنظامين الإماراتي والبحريني وبشكل علني مع الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية الحالية، إنما يستهدف بشكل أساسي تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، والإضرار بالأمن القومي العربي.



ودعا مجلس الشورى دول رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، إلى إدانة اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الصهيوني وتحريك شعوبها لمناهضة التطبيع مع إسرائيل.



كما دعا البيان القوى السياسية والشعبية السودانية إلى التحرك رفضاً للتطبيع لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.



وأكد مجلس الشورى استمرار دعم الشعب اليمني للقضية الفلسطينية في كافة مساراتها وحق الشعب الفلسطيني في استعادة سيادته على كامل ترابه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.