لجنة الأسرى اليمنية: جاهزون لعقد صفقة تبادل جديدة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنية "عبدالقادر المرتضى"، أنه جرى إبلاغ الأمم المتحدة جهوزية اللجنة الوطنية لشئون الاسرى لعقد صفقة تبادل جديدة كلية او جزئية، تشمل اعداد اكبر مما حوته الصفقة الماضية برعاية أممية .وقال المرتضى في تغريدة له على تويتر: "أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعدادا أكبر مما كان في الصفقة الماضية".وعبر المرتضى عن أمله في عدم حدوث تأخير من قبل الأمم المتحدة خاصة بعد نجاح مفاوضات جنيف الأخيرة.وأفضت مفاوضات جنيف الاخيرة الى صفقة تبادل تضمنت اطلاق مايزيد عن ألف أسير بينهم 15 جنديا سعوديا وأربعة مرتزقة سودانيين ، وتحرير مايزيد عن 600 أسير من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.