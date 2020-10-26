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الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 09:10

الرئيس المصري يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

الرئيس المصري يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ،في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ونص قرار الرئيس المصري، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وفقا لموقع صحيفة "الجمهورية".

ويبدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 لسنة 2020، اعتبارا من الواحدة صباح اليوم الاثنين 26 تشرين الأول 2020.

وانتهت أمس الأحد الـ 3 أشهر التي وافق البرلمان المصري بتاريخ الاثنين 20 تموز، على تمديدها في البلاد، حيث بدأت في 27 تموز.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 تشرين الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.

وفرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.
رقم : 894050
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