الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 09:45

ولايتي: التطرف والإساءة للنبي (ص) وجهان لعملة واحدة

ولايتي: التطرف والإساءة للنبي (ص) وجهان لعملة واحدة
أكد الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية، يوم الاحد، ان التطرف والاساءة لساحة نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله)، وجهان لعملة واحدة تستخدمها الصهيونية العالمية والاستكبار العالمي ضد الاسلام الاصيل.

وفي بيان صادر عنه، استنكر علي اكبر ولايتي بشدة الاساءة لخاتم الانبياء محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)، لافتا الى انه تمضي 1400 عام على ابلاغ رسالة الوحي لخاتم الانبياء الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله)، الرسالة التي تضمنت أسمى التعاليم وأجمل المضامين ونشرت الرحمة والمودة بين البشر، ومنذ الايام الاولى للدعوة الاسلامية، واجهت عداء اصحاب المصالح الدنيوية والسلطويين الذين رأوا ان تعاليم هذا الدين تعرض مصالحهم للخطر، حيث أبدوا عداءهم بشتى الاشكال، غافلين عن أن الله تعالى هو الذي يساند هذه الدعوة النورانية.

وأضاف ولايتي في بيانه: ان البعثة النبوية الشريفة جاءت في وقت كان العالم فيه يشهد جاهلية وبربرية والان ايضا يشهد العالم في بداية القرن الـ 21 جاهلية حديثة حلت بدلا عن جاهلية عصر البعثة.

وتابع: كان من المفترض بعد الادانات العالمية ان نشهد وقف نشر المجلة المسيئة للنبي الاكرم (ص) في فرنسا، الا ان القيام بممارسات واتخاذ معايير مزدوجة ادى الى الترويج لهذا الفكر الالحادي والمناهض للدين في النظام التعليمي في هذا البلد.

وأكمل: ان جميع هذه الاحداث دليل على ان النمو المتزايد للدعوة والتوجه الى الاسلام قد ادى الى تنشئة وانماء الضمائر الحية والواعية على اساس التعاليم الالهية وبالمقابل دخول الموجهين الرئيسيين لهذه الحركة المقيتة الى الساحة علنيا وفضح صورتهم الحقيقية والمخزية.

واعتبر التطرف وانتهاك حرمة النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) وجهان لعملة واحدة تستخدمها الصهيونية الدولية والاستكبار العالمي ضد الاسلام الاصيل ولفت الى انه في التطرف يتم استهداف اجسام البشر وفي الاساءة روح وفكر البشرية، مضيفا: ان الادعياء الكاذبين لحقوق الانسان وبذريعة حرية التعبير يقومون بارتكاب اكثر الاجراءات اساءة واجراما وخبثا وبالمقابل يفرضون اقسى العقوبات والتصديات ازاء ادنى الاعتراضات
والانتقادات، في الوقت الذي يعتبرون انفسهم ادعياء حرية التعبير وحقوق الانسان.

ومضى ولايتي قائلا في بيانه: ان الذنب الكبير والذي لا يغتفر للداعمين لهذه الاجراءات التي يؤيدون بها المسيئين بقناع حرية التعبير والحداثة، سيلاقي بالتاكيد الحزن والرد من المسلمين والاحرار ودعاة العدالة في العالم ومن شانه ان يؤدي للمزيد من وحدة وتلاحم المسلمين وصحوة المجتمعات الاسلامية والادانة العالمية لهذه الحركات المقيتة التي تسيء الى الشخص الاسمى في عالم البشرية.

واكد ولايتي في الختام بأن المجمع العالمي للصحوة الاسلامية مثلما ادان سابقا هذه الجريمة والاساءة الكبرى، يدعو جميع مسلمي العالم وضمن حفاظهم على اليقظة والوعي، إلى إحباط هذه المؤامرات المعادية للاسلام.
رقم : 894065
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
26 تشرين الأول 2020
'أمير مكة' يتبادل الأحاديث الودية مع سفير فرنسا!!
26 تشرين الأول 2020
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
26 تشرين الأول 2020
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
26 تشرين الأول 2020
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
26 تشرين الأول 2020
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
24 تشرين الأول 2020
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
24 تشرين الأول 2020
تطبيع البرهان وليس السودان
تطبيع البرهان وليس السودان
24 تشرين الأول 2020
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
24 تشرين الأول 2020
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
23 تشرين الأول 2020
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
23 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس