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الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 10:35

الأمین العام لحرکة النجباء یزور طهران

الأمین العام لحرکة النجباء یزور طهران
علن المتحدث باسم حركة النجباء ‘المقاومة الاسلامية في العراق، هاشم الموسوي بان الامين العام للحركة الشيخ اكرم الكعبي سيقوم اليوم الاثنين، بزيارة الى طهران.

وقال الموسوي بان الامين العام لحركة النجباء سيقوم بزيارة الى طهران الاثنين لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقدم الموسوي نسخة من بيان صادر عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية يتضمن تفاصيل ومحاور زيارة امين عام الحركة الى طهران.

وافاد البيان ان الشیخ الكعبي سيلتقي مع شخصيات سیاسیة وعسكرية بارزة خلال هذه الزيارة لاجراءات محادثات ومشاورات معهم حول الاوضاع الراهنة.

ووفقا للبيان فان من أهم المواضيع التي سیتم مناقشتها خلال لقاءات الأمين العام لحركة النجباء مع كبار المسؤولين الايرانيين، بحث أبعاد "استشهاد لواء الإسلام الحاج قاسم سليماني والقائد المجاهد أبو مهدي المهندس"، وكذلك "خطط طرد المحتلين الأميركيين من العراق والمنطقة".

ومن المقرر ان يعقد الشيخ أكرم الكعبي ايضا مؤتمرا صحفيا للتحدث إلى وسائل الإعلام.
رقم : 894073
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