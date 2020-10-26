الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 11:53

قاليباف: ندين بشدة المواقف الفرنسية البشعة

قاليباف: ندين بشدة المواقف الفرنسية البشعة
 أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بشدة المواقف البشعة الأخيرة لحكام فرنسا.

وفي الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاثنين، أضاف قاليباف: نقول بصوت عالٍ إن نور النبوة والرسالة الاسلامية لن يطفئ بهذه الممارسات الجوفاء البعيدة عن الانسانية، معربا عن ثقته في ان كيد اعداء الاسلام سيرتد الى نحورهم.

واشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى السلوك الأرعن للمسؤولين الفرنسيين في الأيام الأخيرة، وتصريحاتهم التي تمس بمشاعر المسلمين حول العالم، وقال: اولئك الذين لا يتسامحون مع أدنى كلام يقال ضدهم، يشنون اليوم هجمة قبيحة وعدائية ضد الإسلام وجميع الأديان السماوية، ويكشفون عن تجردهم من الإنسانية والمحبة والسلام والصداقة بين البشر.

وأكد قاليباف إن رسالة الرسول الأكرم (ص) لكل المسلمين طيلة حياته المباركة، كانت المحافظة على وحدة الكلمة وصون الأخلاق واللطف بعباد الله، مشيرا الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بالسير على نهج الرسول الاكرم والعمل بوصاياه في اداء الواجبات و مراعاة الأخلاق والعمل على حل مشاكل الناس واحترام القانون.

وفي جانب اخر تطرق رئيس مجلس الشورى الإسلامي، الى الخطوات التي يعتمدها المجلس حاليا لتنفيذ خطة لدعم سبل العيش و توفير المستلزمات والسلع الأساسية للشعب.
رقم : 894080
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
26 تشرين الأول 2020
'أمير مكة' يتبادل الأحاديث الودية مع سفير فرنسا!!
26 تشرين الأول 2020
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
26 تشرين الأول 2020
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
26 تشرين الأول 2020
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
26 تشرين الأول 2020
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
24 تشرين الأول 2020
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
24 تشرين الأول 2020
تطبيع البرهان وليس السودان
تطبيع البرهان وليس السودان
24 تشرين الأول 2020
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
24 تشرين الأول 2020
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
23 تشرين الأول 2020
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
23 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس