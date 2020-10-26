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الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 12:06

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاثنين، الفلسطيني ايهم عقل من بلدة سبسطية عقب مداهمة منزله والعبث في محتوياتها.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نضال أبو عاهور من منطقة هندازة شرق المدينة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه. بحسب وكالة "وفا".

وفي مدينة جنين شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ثلاثة شبان وهم، مجاهد الدبوس، وهاني عطا أبو ارميلة، وصدام السعدي بعد مداهمتها منازلهم في عدد من أحياء المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت متأخر من مساء الأحد أحياء الطور والعيسوية في القدس المحتلة، واعتقلت عددا من المقدسيين.

من جهة اخرى، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، جريمة قتل الفتى عامر صنوبر بأعقاب بنادق جنود الاحتلال الاسرائيلي في قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأكدت على ضرورة تفعيل أشكال المقاومة ردا على جرائم الاحتلال الذي شجّعه تطبيع بعض الأنظمة على المضي في استباحة دماء الفلسطينيين.
رقم : 894082
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