مقتل وجرح اكثر من 100 مسلح بغارة جوية على ريف ادلب

قتل عشرات المسلحين جراء ضربة جوية روسية على معسكر فصيل "فيلق الشام" بمنطقة جبل الدويلة في ريف إدلب الشمالي في سوريا.ونشر "المرصد السوري" المعارض أنه تم رصد خسائر بشرية فادحة جراء القصف الجوي الروسي على منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غربي إدلب.وبحسب المرصد، فإن الضربة الجوية والتي استهدفت معسكراً للفصائل المسلحة هناك،اسفرت عن سقوط 105 بين قتيل وجريح ، والعدد مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.في حين ذكرت صفحات "معارضة" اخرى أن العدد الفعلي للقتلى والجرحى وصل لـ 100 وتم نشر صور للقتلى والمصابين.وذكرت أن عشرات سيارات الإسعاف لا تكاد تتوقف لنقل القتلى.وينضوي فيصل “فيلق الشام” ضمن صفوف “الجبهة الوطنية للتحرير” العاملة في إدلب وريف حلب، وهو فصيل مدعوم من قبل القوات التركية.