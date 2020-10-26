الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 13:40

ليبيا تستنكر تصريحات ماكرون وتدعوه للاعتذار

ليبيا تستنكر تصريحات ماكرون وتدعوه للاعتذار
استنكرت خارجية حكومة الوفاق الليبية تصريحات الرئيس الفرنسي، المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وآله)، وطالبته بالاعتذار الفوري للعالم الإسلامي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي، إن وزارة الخارجية تستنكر بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخطابه الرسمي الذي يسيء للعلاقات الفرنسية مع العالم الإسلامي.

وشدد القبلاوي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" على أن تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للنبي الكريم تغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.

وذكر القبلاوي، الرئيس الفرنسي بإعلان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2018 بأن الإساءة للنبي الكريم (ص) لا تندرج تحت حرية التعبير.

ورأى أن التطرف الذي يتخذه الرئيس الفرنسي شماعة لإساءته لا يمت للدين الإسلامي بصلة والجماعات المتطرفة لا تمثل هذا الدين.

ودعا المتحدث باسم الخارجية، الرئيس الفرنسي إلى العدول عن تصريحاته الاستفزازية والاعتذار لأكثر من مليار مسلم منهم فرنسيون.
وتأتي تصريحات القبلاوي بعد ساعات من دعوة المجلس الأعلى للدولة الليبي، الحكومة إلى إلغاء صفقة "توتال-مارثون"، وإيقاف التعامل تماما مع الشركات الفرنسية، ردا على التطاول الفرنسي على شخص النبي محمد الكريم (صلى الله عليه وآله).

وحث المجلس، في بيان، مجلس الوزراء على تحمل مسؤولياته الدينية والقانونية والأخلاقية، والرد على التطاول على شخص النبي الكريم، بإيقاف التعامل الاقتصادي مع الشركات الفرنسية.

ودعا المجلس بالأخص إلى إلغاء الاتفاق المعلق لشراء شركة الطاقة الفرنسية "توتال" لحصة شركة "مارثون أويل ليبيا" في شركة الواحة للنفط، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومية).

ودعا الجهاز القضائي إلى سرعة البت في طعن مقدم من المجلس الأعلى للدولة ضد هذه "الصفقة المشبوهة".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وآله)، على واجهات بعض المباني.

والأربعاء، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للرسول محمد والإسلام)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم العربي والإسلامي.

ونددت عدة دول اسلامية بتصريحات ماكرون المسيئة كما ضجت جميع البلدان العربية والاسلامية مطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية.

لترد الحكومة الفرنسية ان هذه المطالبات قادمة من مجموعات متطرفة وطالبت الحكومات بعدم الاصغاء لهم.
رقم : 894094
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
26 تشرين الأول 2020
'أمير مكة' يتبادل الأحاديث الودية مع سفير فرنسا!!
26 تشرين الأول 2020
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
26 تشرين الأول 2020
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
26 تشرين الأول 2020
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
26 تشرين الأول 2020
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
24 تشرين الأول 2020
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
24 تشرين الأول 2020
تطبيع البرهان وليس السودان
تطبيع البرهان وليس السودان
24 تشرين الأول 2020
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
24 تشرين الأول 2020
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
23 تشرين الأول 2020
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
23 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس