نائب لبناني لا يمكن الخروج من التحديات الا بتفاهم داخلي شامل

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​ أننا أمام المرحلة الأهم والأكثر تأثيراً في الوضع السياسي القائم بعدما تم ​تكليف​ ​سعد الحريري​ ل​تشكيل الحكومة​، لأن التحديات والتهديدات كبيرة، ولكن نستطيع أن نحولهما إلى فرص نستطيع الاستفادة منها.



وفي كلمة له خلال لقاء تربوي في ​برج رحال​، اعتبر عز الدين انه لا يمكن ان نخرج من هذه التحديات إلاّ بأن يكون التفاهم الداخلي شاملاً لجميع القوى السياسية، بمعنى عدم إقصاء أي من الافرقاء السياسية، مما يزيد من منسوب الوفاق الوطني الذي يوصل إلى تجاوز صغائر الأمور لأجل المصالح الوطنية العليا، وهذا يقتضي منا جميعاً أن نسير باتجاه حكومة لا تغيّب أحداً ولا تستبعد فريقاً عن هذا التشكيل، ما يؤمن تفاهماً شاملاً، وهذا يقتضي أيضاً حكومة فاعلة ومنتجة وسريعة التأثير في استعادة ثقة الناس ب​الدولة​ ومؤسساتها.