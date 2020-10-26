قوات الاحتلال تدمر منزلا في الطيبه غرب جنين

هدمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، منزلا في قرية الطيبة الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب جنين.



وقال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب إن إقدام قوات الاحتلال على هدم منزل في قرية الطيبة غربا، جريمة ضمن سياسته العنصرية المستمرة بحق شعبنا بهدف الاستيلاء على ممتلكاته ونهبها.



وأضاف المحافظ الرجوب في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن هذه الانتهاكات المتكررة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مشددا أن هذه الجرائم لن تثنيا في التمسك بأرضنا والدفاع عن حقوقنا المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية.



هذا وقد حاصرت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر منزل المواطن أحمد محمود جبارين لهدمه؛ بحجة عدم الترخيص وتبلغ مساحته 130 مترا مربعا.