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الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 17:50

اشتية يندد باتفاق التطبيع ‘‘الإسرائيلي‘‘ السوداني

اشتية يندد باتفاق التطبيع ‘‘الإسرائيلي‘‘ السوداني
ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، باتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والسودان.

وقال في مستهل الاجتماع الحكومي الأسبوعي: "بألم شديد تابعنا خلال الأيام الماضية التحاق دولة السودان الشقيق بركب التطبيع مع إسرائيل".

وأضاف: "إنها سقطة القرن التي لم نكن نريد لأشقائنا الوقوع فيها".

وتابع: "مع كل دولة تلتحق بركب التطبيع ينهار حجر جديد في جدار الإسناد العربي المتداعي، ويتم حشو مخزن السلاح الاسرائيلي بذخيرة جديدة تقتل أبناء شعبنا وتصادر حقوقهم المشروعة".

وشدد رئيس الوزراء، على أن الشعب الفلسطيني وحده من يمتلك الحق بالحديث باسمه وتقرير مصيره وهو وحده من يمتلك مفتاح السلام في المنطقة.

وقال: "توقيع إسرائيل اتفاقات التطبيع مع بعض الدول العربية كمن يذهب لصيد السمك في البحر الميت (لا يعيش فيه السمك)".

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، قد أعلن الجمعة، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وسط رفض بأوساط سودانية وعربية.

وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي توافق على تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل"، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).
رقم : 894133
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