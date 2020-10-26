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الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 17:55

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 32 الفا و953شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 32 الفا و953شخصا
اعلنت وزارة الصحة الايرانية بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنین 574 الفا و856 شخصا، وبوفاة 337 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 32 الفا و953شخصا.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 5 الاف و960حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 574 الفا و856حالة لغاية الان بينهم 4982 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 459الفا و250 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 337 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 32 الفا و953شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و753 الفا و 357 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 894134
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