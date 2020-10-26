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الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 17:57

الشيخ القطان يدين اسائة الدين ويطالب العلماء بأتخاذ موقف موحد

الشيخ القطان يدين اسائة الدين ويطالب العلماء بأتخاذ موقف موحد
استنكر رئيس جمعية "قولنا والعمل" في لبنان ​الشيخ أحمد القطان​ اعادة نشر الصور المسيئة لنبي الاسلام محمد (ص) بغطاء من الرئيس الفرنسي ايمانويل ​ماكرون و طالب رجال الدين بموقف موحد من الاساءات للاديان.

​ وإعتبر القطان اليوم الاثنين أن موافقة ماكرون على هذا الفعل المشين الذي يدل على الحقد على ​الإسلام​ ونبيه هو دليل مشاركة صريحة منه مع هؤلاء الذين ينشرون الحقد والفتنة بين الناس وبين الاديان.

ودعا الشيخ القطان الرئيس الفرنسي وكل الحرصين على الوحدة بين كل الناس على امتداد ​العالم​ الى الرجوع عن هذه الخطيئة بدل الاصرار على انها من حرية الرأي لان الكل يعلم ان حرية الرأي تنتهي عندما تمس معتقد ورموز الاخرين.

وطالب الشيخ القطان رجال الدين من المسلمين والمسيحيين بـأن يعلو صوتهم بوجه كل الحاقدين على ​الاسلام​ و​المسيحية​ واليهودية، بل على كل دين ومعتقد، وأنه يجب على رجال الدين أن يقولوا كلمة الحق أنّ محمد هو نبي الرحمة و​المحبة​ و​السلام​، لذلك يجب على الجميع أن يقوم بدوره وأن يعلي صوته بمواجهة هذه الاعمال الشنيعة التي تؤثر على وحدة الناس والتي تؤثر على التعايش الاسلامي المسيحي تحديداً.
رقم : 894136
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