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الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 18:05

غضب ايراني من الإساءة للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام

غضب ايراني من الإساءة للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام
 وفي تغريدة على تويتر قال ظريف، ان المسلمين هم الضحايا الرئيسيون لفرقة الكراهية (الوهابية)؛ الفرقة التي دعمتها الكيانات الاستعمارية ليتم تصديرها بواسطة عملائها الى كل مكان.
 
واضاف، ان الاساءة الى 1,9 مليار مسلم ومقدساتهم عبر جرائم المتطرفين، هي سوء استغلال انتهازي لحرية التعبير والتي لن تحقق سوى صب الزيت على نار التطرف.
 
 ومن جهته ندد رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، بالاساءة الى الشخصية المقدسة للرسول الاكرم محمد بن عبد الله (ص)؛ واصفا التعرض الى شخصية نبي الاسلام (ص) بانه اساءة بحق جميع الديانات السماوية.
 
واضاف حجة الاسلام رئيسي، خلال اجتماع المجلس القضائي الاعلى اليوم الاثنين، ان توجيه الاساءة الى رموز ومقدسات ملايين الناس يتعارض وتعاليم الاديان الابراهيمية، كما يشكل دعما للجهالة واتاحة الفرص للجهال على حساب الانسانية والعقلانية في العالم.
 
وانتقد رئيس القضاء الايراني موقف فرنسا المتحيز ازاء هذه التصرفات، قائلا : قد يحدث في مكان ما بعض الاساءات الى المقدسات والذي يواجه برد الحكومات فور الاطلاع عليه، لكن دعم الحكومة التي تدعي حمايتها للحرية وحقوق الانسان للاساءة الى خاتم المرسلين (ص) بما يشكل تجسيدا للاساءة الى قدسية النبي موسى والنبي عيسى (عليهما السلام)، يتعارض مع الحرية وحقوق الانسان.
 
ونوه رئيسي بالاستنكار الواسع الذي صدر عن احرار العالم، عبر مقاطعة البضائع الفرنسية او اساليب اخرى، لممارسات الضالعين في توجيه الاساءات الى شخصية الرسول الاكرم (ص) او داعميهم؛ مؤكدا ان احد اهداف المسيئين الى المقدسات يكمن في جسّ نبض العالم الاسلامي وردود الفعل ازاء هذه التصرفات.
 
وتابع القول : هؤلاء يعلمون جيدا بان هذا السلوك مدان، ليس في العالم الاسلامي وانما على صعيد العالم اجمع.
 
وكانت قد أدانت الخارجية الايرانية بلسان متحدثها سعيد خطيب زادة، بشدة الاساءة الى النبي الاكرم (ص) في فرنسا ودعم بعض المسؤولين الرسميين فيها لهذه الخطوة المسيئة.
 
واثر استمرار الممارسات المسيئة الى النبي الاكرم (ص) في فرنسا الجارية بعناد والتي ترافقت ايضا بدعم من مسؤولين رسميين فيها، ادان خطيب زادة في تصريح له اليوم السبت بشدة اي اساءة الى الانبياء (ص) خاصة خاتم الرسل النبي الاكرم محمد (ص).
 
وقال: لاشك ان التحركات والاجراءات المرفوضة والعنيفة الصادرة من عدد محدود من المتطرفين والنابعة ممارساتهم من فكر متطرف ومنحرف في العالم الاسلامي والذين يعد اصحابها شركاء سياسيين قريبين من الغرب واميركا، لا يمكنها اطلاقا ان تكون مبررا للاساءة وعدم احترام شخصية سماوية تحظى باحترام مليار و 600 مليون مسلم في العالم.
 
واكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني قائلا: لاشك ان الموقف غير المبرر للمسؤولين الفرنسيين لا يعد ردا مناسبا وحكيما على التطرف والعنف المرفوض بحد ذاته ومن شان هذا الموقف ان يؤدي لتصعيد الكراهية مثلما نشهد بعض التحركات المشبوهة والمستهجنة في الاساءة الى مقدسات القرآن من قبل عدد محدود من التيارات المتطرفة المناهضة للاسلام في بعض الدول الاوروبية والتي هي مدانة بشدة.
 
واعلن خطيب زادة المواكبة مع موقف الدول الاسلامية في ادانة مثل هذه التحركات، معتبرا الاساءة الى القيم الاسلامية وعقائد المسلمين امرا مرفوضا وغير مقبول.

ويذكر أنه في 16 أكتوبر ، شهدت العاصمة باريس جريمة قتل خلالها مدرس تاريخ على يد شاب في الـ 18 من عمره بعد قيام الأول بعرض رسومات كاريكاتورية على طلابه "مسيئة" للنبي محمد صلى الله عليه واله.

وفي اليوم ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "قتل مواطن اليوم، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير.. "هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين".بحسب زعمه.

واستدرك ماكرون "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا... الظلامية لن تنتصر".

وكان الرئيس الفرنسي إمانوئل ماكرون، قال الأربعاء، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي ومقاطعة للمنتجات الفرنسية.
 
رقم : 894138
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