بعد الاسائة الى رسول الله (ص).. الجماعة الإسلامية في لبنان تطالب فرنسا بالاعتذار

اصدرت الجماعة الإسلامية في لبنان بيانا طالبت فيه فرنسا بالإعتذار عن الإساءة للنبي ودعت إلى مقاطعة بضائعها.



وأوردت الجماعة الإسلامية في بيان لها، ان "بعض وسائل الإعلام في عدد من الدول دأبت على انتهاج سياسة الإساءة إلى رسول الله محمد (ص)، من خلال الرسوم المسيئة أو من خلال غيرها، وقد انخرط هذه المرة في تلك الحملات الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، ما أعطاها بعدا وغطاء رسميا وأظهرها كجزء من السياسة الرسمية للدولة الفرنسية في معاداة المسلمين وفي إعلان كراهية الدين الإسلامي والرسول محمد (ص)، وشكل إساءة بالغة لقسم لا يستهان به من مواطنيه في فرنسا ولمئات الملايين من المسلمين خارجها".



واعتبرت الجماعة ان "الغطاء الفرنسي الرسمي للإساءات المتكررة للإسلام ونبيه، بمثابة اعتداء موصوف على الإسلام كدين وعلى المسلمين كأمة، وضرب للقيم الفرنسية التي تدعو إلى نبذ العنصرية والحقد وإثارة النعرات، ويحمل فرنسا كدولة كل النتائج التي ستترتب على هذا الإعتداء".



واذ دانت "كل هذه الأشكال من التمادي والعدوان"، دعت "إلى الإنخراط في أوسع حملة ضد الإدارة الفرنسية وسياساتها العنصرية، ومنها دعوات المقاطعة للبضائع الفرنسية حتى يتم وضع حد لتلك الممارسات والسياسات"، معتبرة أن "الحكومة الفرنسية مطالبة بتقديم اعتذار رسمي للمسلمين في العالم كأقل إجراء للتعبير عن عدم تبنيها لتصريحات ومواقف ماكرون".



وختمت الجماعة بدعوة "كل غيور ومحب للرسول إلى تقديم أفضل أنموذج في التعبير عن محبة رسول الله، وإلى عدم الإصغاء إلى أية دعوة يمكن أن تقدم صورة سلبية تؤكد على الصورة النمطية المراد اعطائها عن المسلمين عبر وسائل الإعلام المسيئة".