يقام الملتقى التخصصي "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار العالمي) في 28 تشرين الاول/ اكتوبر، وذلك بمناسبة أسبوع الوحدة واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار المصادف 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



وأعلن المجلس التنسيقي للاعلام الإسلامي اليوم الاثنين: إنه بمناسبة أسبوع الوحدة والاحتفال باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار في 13 آبان (3 تشرين الثاني/ نوفمبر)، يقام اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار وعلى رأسه أميركا ناهبة العالم ، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية والقواعد واللوائح الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في جميع أرجاء البلاد.



كما ينعقد ملتقى تخصصي تحت عنوان (الوحدة الإسلامية ، رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار العالمي) ، بحضور الاستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الأميركية والدولية فؤاد إيزدي والخبير في الشؤون الإقليمية والصحوة الإسلامية العميد حسين أكبري والخبير الديني والباحث في التاريخ الإسلامي حجة الإسلام حامد كاشاني ،والأستاذ الجامعي والمؤرخ والباحث في التاريخ الإسلامي محمد حسين رجبي دواني في 28 تشرين الاول/ اكتوبر بمقر المجلس التنسيقي للاعلام الإسلامي، وفق التعليمات الصحية ولوائح وأنظمة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.