ايران واذربيجان تبحثان توطيد التعاون الاعلامي

تباحث السفير الايراني لدى باكو عباس موسوي ورئيس اللجنة الاعلامية في جمهورية اذربيجان افلاطون آماش اف حول تنمية التعاون الاعلامي بين البلدين.



وورد في تغريدة لعباس موسوي على حسابه الشخصي في موقع تويتر، إنه التقى اليوم الاثنين مع رئيس اللجنة الاعلامية في جمهورية اذربيجان افلاطون آماش اف.



واضاف: ان الجانبين تناولا، خلال اللقاء، توطيد العلاقات وتنمية التعاون الاعلامي ومكافحة الاكاذيب لاسيما في الاجواء الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف النيل من العلاقات بين البلدين من قبل اوساط وبلدان معينة.