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الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 20:50

الاحتلال يصدق على بناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم

الاحتلال يصدق على بناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم
صدّقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" -اليوم الاثنين- على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة "نوكاديم" المقامة على أراضي بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن الاحتلال صدّق على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة "نوكاديم" المقامة على أراضي بلدة تقوع وقرية بيت تعمر المجاورة.

يذكر أن الاحتلال صدّق خلال الأسابيع الماضية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم.

ويحيط ببلدة تقوع خمس مستوطنات، ثلاث منها في الطرف الشمالي الشرقي للبلدة، ومستوطنتان في الطرف الجنوبي للبلدة.

وتقع بلدة تقوع ضمن مخطط "إي2" (E2)، وهو مشروع استيطاني "قديم جديد" لعزل مدينة بيت لحم عن الريف الجنوبي لها، وكذلك عن جنوب الضفة الغربية، وذلك بربط مستوطنة "إفرات" جنوب غرب بيت لحم، بمستوطنة "تقوع" جنوب شرق بيت لحم عن طريق مستوطنة "جفعات عيتام".

وعام 2004 أعلنت مناطق شاسعة من البلدة "أراضي دولة"، بمعنى أنه يمنع على أحد استخدامها، ولكن أصبح التناقض واضحا عندما ثبت هذا القرار عام 2016، بأن المستوطنين يحق لهم استخدامها ويمنع ذلك على الفلسطينيين.

ويبتلع المخطط الاستيطاني 1182 دونما، وأعلن الاحتلال عن بناء 2500 وحدة استيطانية في الموقع، من أجل عزل بيت لحم تماما.

ومدينة بيت لحم مغلقة من الشمال بسبب الجدار، ومن الغرب والشرق بفعل الطرق الالتفافية والأنفاق، ولا يوجد امتداد سكني لمدينة بيت لحم وبلدات وقرى أرطاس ووادي رحال وهندازة، إلا هذه المنطقة.
رقم : 894183
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