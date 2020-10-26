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الاثنين 26 تشرين الأول 2020 ساعة 20:53

ما هو خط ايران الاحمر في ازمة قره باغ؟

ما هو خط ايران الاحمر في ازمة قره باغ؟
حضور كبار قادة حرس الثورة الاسلامية وعلى راسهم اللواء حسين سلامي في منطقة خدا افرين بمحافظة اذربيجان الشرقية وتاكيدهم على ان اي عمل يزعزع امن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية امر مرفوض ، جعل الرؤية تجاه تطورات منطقة القوقاز تأخذ منحى جديدا .

 رغم ان ايران اعلنت كرارا ومرارا بانها تعارض ظاهرة الاحتلال ، وفي نفس الوقت ترى بان حل نزاع قره باغ ليس عسكريا ، ولكن نظرا للمستجدات واثارة طرفي النزاع بعض المشاكل للمواطنين الايرانيين الذين يقطنون في المناطق الحدودية المتاخمة لمنطقة النزاع ، فقد اعلنت رسميا بانها لن تجامل اي احد بشان ضمان امن رعاياها .

-بناء على المستجدات الاخيرة، فان تواجد كبار قادة ايران العسكريين في المنطقة واعداد العدة والعتاد في المناطق الحدودية المتاخمة لمنطقة النزاع ، يكشف عن وجود مخطط مبيت ومبطن لتغيير الجغرافيا السياسية للحدود . وهذا ما يستشف من تصريحات قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور حيث اعلن صراحة بان اي تغيير في الجغرافيا الساسية للمنطقة هو خط احمر بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية .

-تاكيد القادة العسكريين الايرانيين على ان عديد القوات المنتشرة في المنطقة قد يزداد فيما لو اقتضت الضرورة خير دليل على ذلك .

-ان يقحم بلد ما نفسه رسميا في نزاع قره باغ بذرائع قومية في البداية ومن ثم يقوم بنقل مرتزقته الارهابيين الى منطقة النزاع تاليا ويحلم بايجاد تغييرات جيوسياسية في المنطقة بالنهاية ، فمثل هذا الامر مرفوض تماما من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية .

لا شك ان اي اوهام في هذا الخصوص ستؤدي الى تعقيد ازمة القوقاز اكثر من ذي قبل ، كما انه لا توجد اي ضمانة بخروج الطرف الواهم من هذه المعمعة سالما دون تكبد اضرار .
رقم : 894185
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