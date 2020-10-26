ظريف ينصح الاميركيين: انقذوا أنفسكم من الادمان على الحظر

نصح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ساسة الولايات المتحدة بإنقاذ أنفسهم من الادمان على الحظر لأنه سيؤدي الى تقويض قدرات بلادهم.



وورد في تغريدة كتبها محمد جواد ظریف، على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الاثنين: إنّ مستشار الامن القومي الاميركي روبرت اوبراين أقرّ بأن بلاده أفرطت في استخدام الحظر بهدف تشديد آلام الشعب الايراني.



وأضاف: إن الوقت قد حان لاعتراف الولايات المتحدة بأنها قد أدمنت على الحظر، وعليها الابتعاد عن هذا الادمان.



وتابع: إن المزيد من تأجيج الحرب الاقتصادية ضد ايران سيؤدي الى تقويض نفوذها ولايزيده.