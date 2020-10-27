استهداف مطار أبها 4 مرات خلال يوم واحد

نفذ سلاح الجو المسير اليمني، عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي استهدفت هدفا عسكريا مهما داخل المطار.



وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع ،أمس الاثنين، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بطائرة من نوع قاصف 2K استهدفت هدفا عسكريا مهما بمطار أبها الدولي، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة.



وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا".



وتعد هذه العملية هي الرابعة خلال 24 ساعة، حيث استهدف سلاح الجو المسير في وقت سابق من صباح الاثنين، هدفا عسكريا مهما داخل بمطار أبها الدولي، بطائرة من نوع قاصف 2K.



وكان سلاح الجو المسير استهدف، الأحد، مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k، كما استهدف هدفا حساسا داخل مطار أبها بطائرة نوع صماد3.