الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 08:36

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب وسط إيران

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب وسط إيران
أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ،أمس الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة بهاباد في محافظة يزد.

ووقع الزلزال في تمام الساعة (الواحدة و4 دقائق و49 ثانية من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، (الثامنة و34 دقيقة و49 ثانية مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

وأضاف المركز: أن الزلزال وقع في عمق 8 كم من سطح الأرض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول الشرقي 55.93 والعرض الشمالي 32.25 درجة.

ولم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.

وتقع مدينة بهاباد على بعد 200 كم إلى الشرق من مدينة يزد مركز المحافظة الواقعة وسط إيران.
رقم : 894241
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2020
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
27 تشرين الأول 2020
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
27 تشرين الأول 2020
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
26 تشرين الأول 2020
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
26 تشرين الأول 2020
'أمير مكة' يتبادل الأحاديث الودية مع سفير فرنسا!!
26 تشرين الأول 2020
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
26 تشرين الأول 2020
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
26 تشرين الأول 2020
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
26 تشرين الأول 2020
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
24 تشرين الأول 2020
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس