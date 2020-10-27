زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب وسط إيران

أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ،أمس الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة بهاباد في محافظة يزد.



ووقع الزلزال في تمام الساعة (الواحدة و4 دقائق و49 ثانية من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، (الثامنة و34 دقيقة و49 ثانية مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).



وأضاف المركز: أن الزلزال وقع في عمق 8 كم من سطح الأرض وكان مركزه عند التقاء خطي الطول الشرقي 55.93 والعرض الشمالي 32.25 درجة.



ولم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.



وتقع مدينة بهاباد على بعد 200 كم إلى الشرق من مدينة يزد مركز المحافظة الواقعة وسط إيران.