الحوثي يدعو إلى الاحتشاد ردا على الإساءة للرسول (ص)

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد على الحوثي على أن الاحتشاد في ميدان السبعين الخميس القادم، بمناسبة المولد النبوي الشريف، سيكون الرد القوي من الشعب اليمني على الهجمة التي يشنها أعداء الإسلام على الرسول الأعظم.



وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى، في الإحتفائية المركزية للسلطة القضائية التي نظمتها وزارة العدل اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إلى ضرورة إعداد قانون يجرم الإساءة للأنبياء والرسل.



ولفت إلى أن إحتفال اليمنيين واحتشادهم في هذه المناسبة في ظل الإساءات المتكررة على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يعكس الارتباط الصادق والولاء الراسخ للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.



وأشاد محمد علي الحوثي، بجهود السلطة القضائية لاستمرار العمل القضائي والفصل في القضايا وتحقيق العدالة لطالبيها رغم استهداف العدوان المباشر للقضاء والقضاة وقلة الإمكانيات وشحة الموارد.



وثمن الحوثي، الدور الوطني للسلطة القضائية وحضورها الإيجابي في حل قضايا المواطنين الدين ينظرون للقضاء بإعزاز وإكبار.



وحث السلطة القضائية على إجراء التعديلات القانونية اللازمة لإزالة الصعوبات أمام المواطنين لتقريب العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز القضايا.