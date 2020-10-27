سوريا.. فرق الإطفاء تسيطر على الحريق ببلدة الناصرة في حمص

تمكنت فرق الإطفاء في سوريا من السيطرة على الحريق الذي نشب ،عصر أمس الاثنين، في الأراضي الزراعية ببلدة الناصرة بريف تلكلخ في محافظة حمص.



ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل قوله إننه من خلال التعاون بين فرق الإطفاء والدفاع وإطفاء مديرية الزراعة وعناصر الجيش السوري والمجتمع المحلي تم تطويق الحريق الذي نشب بالقرب من بلدة الناصرة والسيطرة عليه.



وأضاف عاقل أن فرق الإطفاء تقوم الآن بعملية التبريد والمراقبة خوفاً من تجدد الحريق نتيجة الظروف الجوية من جفاف ورياح شرقية نشطة ساهمت بعملية امتداد بقعة الحريق وأخرت من عملية إخماده.



بدوره بين الياس بيطار رئيس دائرة حراج تلكلخ أن الحريق طال نحو 30 دونما من الأراضي الحراجية إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة.