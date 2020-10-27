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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 09:38

‘‘الأمن القومي‘‘ البرلمانية الإيرانية تستنكر موقف ماكرون

‘‘الأمن القومي‘‘ البرلمانية الإيرانية تستنكر موقف ماكرون
أعلنت لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية عن اشمئزازها لتصريح الرئيس الفرنسي امانوئيل ماكرون المسيء للرسول الاكرم (ص) ودعت الحكومة ووزارة الخارجية الى إبداء ردود الفعل اللازمة حول هذا الموضوع.

وقال المتحدث باسم اللجنة النائب أبوالفضل عموئي، في تصريح للصحفيين الاثنين، إن اعضاء اللجنة اجتمعوا وتناولوا أحدث التطورات العالمية والمواقف الفرنسية المسيئة للاسلام والتي لاقت الاشمئزاز.

وأدان المتحدث باسم اللجنة البرلمانية الايرانية التصرفات الفرنسية المسيئة لشخصية الرسول الاكرم (ص) وأعلنت عن تأييدها للمواقف العالمية المعارضة لمواقف الرئيس الفرنسي.

ونوه الى ان اللجنة دعت الحكومة ووزارة الخارجية إبداء ردود الافعال اللازمة حيال هذا الموضوع.

ويشار الى ان مجلة شارلي ايبدو نشرت صورا كاريكاتورية مسيئة للرسول الاكرم (ص) والتي حازت على تأييد الرئيس الفرنسي.
رقم : 894267
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