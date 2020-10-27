الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 10:06

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي
استدعت وزارة الخارجية الايرانية القائم بالاعمال الفرنسي في طهران فلوران ايدالو احتجاجا على اصرار المسؤولين الفرنسيين على دعم نشر الكاريكاتور المسيئ للرسول الاكرم (ص) .

وأفادت مصادر صحفية عن المركز الاعلامي في لخارجية الايرانية، انه احتجاجا على إصرار السلطات الفرنسية على دعم نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول الاكرم (ص) ، استدعت وزارة الخارجية الايرانية أمس الاثنين القائم بالاعمال الفرنسي في طهران " فلوران ايدالو".

وأدان مساعد مدير عام اوروبا بالخارجية الايرانية خلال اللقاء التصرفات غير المقبولة للسلطات الفرنسية التي أساءت لمشاعر ملايين المسلمين في أوروبا والعالم مؤكدا ان أي إهانة وعدم احترام لنبي الإسلام (ص) والقيم الاسلامية هي مدانة من اي كان .

وأضاف: "من المؤسف للغاية التحريض على الإسلاموفوبيا والكراهية باسم حرية التعبير الذي ينبغي أن يخدم التواصل والتعاطف والتعايش السلمي بين المجتمعات البشرية".

وقال مساعد مدير عام اوروبا بالخارجية الايرانية : إن رد السلطات الفرنسية على تصرفات المتطرفين الذين يلجأون إلى العنف باسم الإسلام يفتقر الى العقل وهو الأساس الوحيد لنمو الميول المنحرفة والمتناقضة تجاه هذا الدين السماوي الذي لطالما يجسد التسامح والعقلانية والسلام والوئام والعدل.

وتعهد أيدالو بأن يعكس احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تصرفات الحكومة الفرنسية في هذا الصدد إلى السلطات المعنية في بلاده في أقرب وقت ممكن.

و نشرت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية ، خلال الأيام القليلة الماضية، رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم التي رافقت دعما من الرئيس الفرنسي.

وبعد قتل شخص عرض صوراً مسيئة للنبي الاكرم (ص) ، أيد ماكرون نشر مثل هذه الصور ، مؤكداً بحجة حرية التعبير أن بلاده ستستمر في دعم نشر مثل هذه الصور.
رقم : 894274
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2020
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
27 تشرين الأول 2020
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
27 تشرين الأول 2020
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
26 تشرين الأول 2020
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
26 تشرين الأول 2020
'أمير مكة' يتبادل الأحاديث الودية مع سفير فرنسا!!
26 تشرين الأول 2020
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
26 تشرين الأول 2020
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
26 تشرين الأول 2020
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
26 تشرين الأول 2020
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
24 تشرين الأول 2020
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس