سوريا تزيد إنتاج الغاز المنزلي ليتجاوز 100 ألف أسطوانة يومياً

أكد مدير في وزارة النفط السورية أن وضع الغاز المنزلي مستقر حالياً، موضحا أن إنتاج أسطوانات الغاز ازداد عن الفترة السابقة.



وبيّن أن ما يتم إنتاجه من الغاز المنزلي حالياً يتجاوز 100 ألف أسطوانة بشكل يومي، لافتاً إلى أن حاجة البلاد اليومية من الغاز المنزلي بحدود 120 ألف أسطوانة، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.



وأضاف: خلال الفترة الماضية لم يكن الإنتاج اليومي للغاز ثابتاً وكانت الكميات المنتجة متغيرة كون الإنتاج مرتبط بالتوريدات، وعند توقف مصفاة بانياس عن العمل والبدء بالعمرة كان هناك نقص وتأخير في التوريدات، وحينها انخفض المخزون وأدى هذا الأمر لانخفاض الإنتاج، وبالتالي زادت مدة حصول المواطن على أسطوانة الغاز.ط



وأكد بأن مدة الحصول على الأسطوانة ستنخفض عن الفترة السابقة نتيجة لزيادة الإنتاج حالياً مع وصول توريدات جديدة من الغاز.