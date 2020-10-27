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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 13:11

إيران تعزز وحدات دفاعها الجوي في مناطق شمال غربها

إيران تعزز وحدات دفاعها الجوي في مناطق شمال غربها
اعلن قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي عن تعزيز وحدات الدفاع الجوي في مناطق شمال غرب البلاد.

وخلال زيارته التي قام بها الى مناطق شمال غرب البلاد، تفقد اللواء موسوي مستوى جهوزية الدفاع الجوي واكد على الحفاظ على امن المواطنين خاصة في المناطق الحدودية وقال: ان وحدات الدفاع الجوي في منطقة شمال غرب البلاد تم تعزيزها وسيجري المزيد من تعزيزها ان اقتضت الحاجة، اذ ان امن الشعب يحظى باهمية خاصة لنا.

واضاف: ان احترام وحدة اراضي الدول والحفاظ على الحدود الدولية الرسمية يعدان من المبادئ المعترف بها ولن نتحمل تغييرها ونعارض ذلك.

وحول تواجد العناصر التكفيرية قال: ان الارهابيين التكفيريين والصهاينة هم عناصر منبوذة في العالم كله وان تواجدهم في اي مكان يؤدي الى خلق الكراهية وانعدام الامن.
واضاف: ان قواتنا مثلما اثبتت على الدوام ستتصدى بشدة ومن دون غض الطرف لتواجد هذه العناصر قرب حدودها.

واصدر قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" الاوامر اللازمة لقوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري والقوة الجوية لتقوية وحدات الدفاع الجوي في المنطقة.
رقم : 894315
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