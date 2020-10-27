كيف سيكون طقس لبنان هذا الاسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال.



بينما تستقر الطقس في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة الاتي: الحالة العامة طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.



الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الداخلية ورياح ناشطة احيانا مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية ليل الثلاثاء/صباح الاربعاء، كما يتكون الضباب على المرتفعات.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما تستقر في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.



الخميس: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.



الجمعة: غائم بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.