إيران.. عراقجي يزور المناطق الحدودية في شمال غرب البلاد

وصل نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ،اليوم الثلاثاء، إلى مطار بارس أباد مغان في محافظة اردبيل (شمال غرب) وزار المناطق الحدودية في مدينة أصلاندوز مغان بمحاذاة جمهورية أذربيجان.



وقال عراقجي ان منطقتي أصلاندوز وخداأفرين الحدوديتين تقعان بالقرب من المناطق المتنازع عليها بين قوات الجيشين الأذربيجاني والأرمني وسيتم خلال هذه الزيارة تفقد المواقع الحدودية نظرا لوجود مبان ايرانية مهمة في قطاعي المياه والكهرباء على نهر أرس الحدودي .



وأضاف عراقجي: "بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن أمن المناطق الحدودية والسدود والمباني الحدودية مهم للغاية وخط أحمر لا ينبغي أن يتعرضوا للأذى أثناء الصراع بين الجارتين الشماليتين".



و زار عراقجي خلال هذه الزيارة سد ميل مغان في أصلاندوز وتوجه إلى محافظة أذربايجان الشرقية لتفقد سدي خداأفرين وقيز قلعه سي في مدينة خدا أفرين.