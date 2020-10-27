تدشين محطة عملاقة لتحلية المياه بطاقة مليون مترمكعب يوميا في بندرعباس

قال محافظ هرمزكان " فريدون همتي " : تم على يد المتخصصين الشباب في ايران تدشين المشروع الوطني العملاق لتحلية مليون متر مكعب من المياه في بندرعباس بمحافظة هرمزكان ( جنوب ايران) .



يعد مشروع تحلية المياه بطاقة مليون متر مكعب في بندرعباس بمحافظة هرمزكان ( جنوب ايران) أحد المشاريع العملاقة في البلاد في قطاع تحلية المياه ، حيث تم استثمار حوالي 8000 مليار تومان (الدولار يساوي 4200 التومان) فيه حتى الآن.



واوضح فريدون همتي: ان الهدف من تدشين هذا المشروع العملاق هو توفيير مياه امنة وصالحة للشرب لاهالي محافظات هرمزكان وكرمان ويزد.



وستشمل المرحلة الاولى لمشروع تحلية المياه نقل 200 الف مترمكعب يوميا من الماء لتوفير ما تحتاجه القطاعات الصناعية والزراعية من المياه في كل من محافظات هرمزكان وكرمان ويزد.