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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 14:08

ولايتي: تجميع وصيانة وثائق الدفاع المقدس مؤشر على البصيرة والذكاء

ولايتي: تجميع وصيانة وثائق الدفاع المقدس مؤشر على البصيرة والذكاء
أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي ان قيام الحرس الثوري بتجميع وصيانة وثائق مرحلة الدفاع المقدس مؤشر على البصيرة وبعد النظر والذكاء.

قام عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي اليوم الثلاثاء بزيارة مستودع وأرشيف مركز توثيق وبحوث الدفاع المقدس.

وصف ولايتي هذا المركز بانه كبير ومهم جدا، وقال: لقد اكتسب الشعب الإيراني الكثير من الخبرة عبر التاريخ، لكن للأسف، كتب تاريخنا الآخرون بناءً على رغباتهم، وفي غضون ذلك تعرض الشعب الإيراني للظلم.

واعتبر أن جمع الوثائق وتسجيل اجتماعات القادة أثناء مرحلة الدفاع المقدس دليل على الدور الواضح للحرس الثوري خلال الدفاع المقدس، مضيفا: لحسن الحظ، من خلال جمع هذه الوثائق خلال فترة الدفاع المقدس، تمكن الحرس الثوري من ازالة أوجه القصور تماما بسبب قلة الخبرة.

وخلال هذه الزيارة، ووفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين علي أكبر ولايتي والعميد علي محمد نائيني مدير مركز توثيق وبحوث الدفاع المقدس، سينشر المركز مذكرات ولايتي في مجال الدبلوماسية الخارجية للدفاع المقدس والثورة الإسلامية يوميا.

كما تقرر في هذا الاجتماع ان يعقد مركز توثيق وبحوث الدفاع المقدس، جلسات حول دور ولايتي في فترة الدفاع المقدس.
رقم : 894331
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