كوهين يقول ان اتصالات كيانه مع بعض الدول مكثفة

لا تمض فترة الا ويروج كيان الاحتلال عن تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية، وبعد أن كان الكيان يشيع عن الاتفاق مع الدول العربية قبل الانتخابات الاميركية عاد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ليقول أن التطبيع والعلاقات ستنطلق بعدها.



ففي حديث له على القناة 20 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قال كوهين، أن "إسرائيل تواصل اتصالاتها المكثفة مع عدد من الدول، بغية تطبيع العلاقات معها، غير أن ذلك سيتم بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية".



وكشف كوهين أن الدول التي تسعى "إسرائيل" الى تأسيس علاقات معها في الفترة المقبلة هي: "السعودية وعُمان وقطر والنيجر والمغرب".



وقال الوزير الصهيوني إنه كان قد كشف لوسائل الإعلام، عقب ابرام اتفاق التطبيع مع الإمارات، أن "إسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق مماثل مع دولة خليجية وأخرى أفريقية، وأن ذلك حدث بالفعل، إذ انضمت كل من البحرين والسودان إلى مسيرة السلام مع إسرائيل" حسب تعبيره.