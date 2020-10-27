287 عالماً يشاركون في مؤتمر الوحدة الاسلامية

قال الامين العام لمجمع تقريب المذاهب الاسلامية "حميد شهرياري" ان هناك 287 عالما ايرانيا وأجنبيا سيلقون محاضرات خلال مؤتمر الوحدة الاسلامية.



وقال الامين العام لمجمع تقريب المذاهب الاسلامية حميد شهرياري اليوم في مؤتمر صحفي للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الرابع والثلانين: ان المؤتمر هذا العام سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بسبب انتشار فيروس كورونا الذي حال دون حضور الضيوف الأعزاء بشكل شخصي.



وأعلن شهرياري ان هناك 287 عالما ايرانيا وأجنبيا سيلقون محاضرات خلال مؤتمر الوحدة الاسلامية مضيفاً انه ستتاح الفرصة لجميع الضيوف الكرام بالمشاركة وابداء الرأي حول القضايا الرئيسية في العالم الاسلامي.



وأضاف حجة الإسلام شهرياري انه سيتم عقد 6 جلسات يوميًا وسيكون هناك ما مجموعه 37 ندوة عبر الإنترنت، منها 8 جلسات باللغة الفارسية و 29 جلسة باللغتين العربية والإنجليزية، وحتى الروسية والماليزية والتركية واللغات الإقليمية".