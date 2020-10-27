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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 14:20

اشتباكات بين ‘‘أحرار الشام‘‘ و‘‘أحرار الشرقية‘‘ بريف حلب

اشتباكات بين ‘‘أحرار الشام‘‘ و‘‘أحرار الشرقية‘‘ بريف حلب
نشبت اشتباكات جديدة بين المجموعات المسلحة الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، شمالي سوريا.

وبحسب "المرصد" المعارض، فإن تبادلاً لإطلاق النار جرى بين مجموعة تابعة لما يسمى بـ"حركة أحرار الشام" من طرف، ومسلحين من ما يسمى بـ "أحرار الشرقية" في منطقة جنديرس في ريف عفرين شمال غربي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية وأسباب الخلاف الذي أدى لإطلاق النار.

وفي سياق حالة الفلتان الأمني ضمن مناطق السيطرة التركية، تحدث "المرصد" عن قيام مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، بإلقاء قنبلة يدوية على إحدى مقرات فصيل ما يسمى بـ"فيلق المجد" في حي الأشرفية في مدينة عفرين، ما أدى لإصابة أحد حراس المقر بالإضافة لطفل تصادف مروره من المنطقة.

وتأتي تلك الأحداث بعد 4 أيام، من عثور المدنيين في المنطقة على جثة شاب ملقاة في محيط قرية النسرية في ناحية جنديرس غرب مدينة عفرين، وذلك بعد أسبوع من فقدانه.

وكانت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية شنت هجوماً جديداً على بلدة "تلعادة" المجاورة لمدينة "دارة عزة" بريف حلب الغربي، وسط اشتباكات عنيفة مع مجموعات مرتبطة بتنظيم "حراس الدين" الإرهابي، مطلع الشهر الحالي.

وكان من نتائج الاشتباكات تدمير مدفع 23 "لحراس الدين" ومقتل أحد عناصرها الذي قام بتفجير نفسه أثناء محاصرته.

وتشهد مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا حالة من الفلتان الأمني وفوضى السلاح في ظل غياب أي سلطة تلاحق المجرمين في تلك المناطق.
رقم : 894337
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