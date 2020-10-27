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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 15:07

الصحة الإيرانية: 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الإيرانية: 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، وفاة 346 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى33 الفا و299 اشخاص، في وقت صنفت فيه 31 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد .

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6968 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 581 الفا و 824 حالة لغاية الان بينهم 4995 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 463 الفا و611 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و786 الفا و769 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 894340
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