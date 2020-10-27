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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 16:35
تدشين خط لانتاج الانسولين في ايران مارس المقبل
قال محمد مخبر رئيس اللجنة التنفيذية لاوامر "الامام الخمیني (رض)" بانه سيجري في العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) تدشين خط لانتاج الانسولين في البلاد.
رقم :
894342
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