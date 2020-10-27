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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 16:39

تسجيل 16550 إصابة كورونا جديدة في روسيا

تسجيل 16550 إصابة كورونا جديدة في روسيا
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 16550 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4312 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1547774 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1547774".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 4312، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 721 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 12844 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1158940 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 320 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 26589 شخصا.

وفي استطلاع لقناة "زفيزدا" الروسية، بينت فيه أن الحالات عبارة عن 12.5% من الأطفال، و42.3% من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، و29.8% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 46 إلى 65 عامًا، و10.6% من 66 إلى 79 عامًا. بين المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، فإن الإصابة هي الأقل - 4.8%.

وأضافت القناة أن جميع المصابين الجدد، وكذلك الأقارب والأشخاص الآخرين الذي كانوا على اتصال وثيق معهم، يخضعون بالفعل للإشراف الطبي.
رقم : 894344
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