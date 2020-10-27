الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 16:43

الجيش الصهيوني يتدرب للقتال ضد حزب الله على الحدود اللبنانية

الجيش الصهيوني يتدرب للقتال ضد حزب الله على الحدود اللبنانية
كشف المتحدث بإسم ​الجيش الصهيوني عن تدريبات للجيش الاحتلال للقتال ضد حزب الله على الحدود اللبنانية.

واعلن المتحدث بإسم ​الجيش الصهيوني ​ افيخاي ادرعي اليوم الثلاثاء بان الجيش الاسرائيلي دشن منشأة تدريب خاصة للقتال ضد ​حزب الله​ على الحدود اللبنانية في غابات منطقة الجليل، موضحا بان منشأة التدريب تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر فقط من الحدود مع لبنان.

وفي السياق، اعلن قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن الجيش يقوم بتعزيز قدرات المقاتلين ويؤهلهم للقتال كما يجب لمحاربة قوات حزب الله والحاق الهزيمة بهم.

وشهدت الحدود اللبنانية حالة استنفار من الجانب الاراضي المحتلة منذ أكثر من شهرين بعد الاشتباه في وقوع عملية تسلل عبر الحدود.

وأعلن جيش الاحتلال عن وقوع حادث أمني في شمال الاراضي المحتلة على الحدود مع لبنان، داعيا سكان المنطقة إلى ملازمة منازلهم والاستعداد لإيجاد ملاذ آمن.
رقم : 894347
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
النبي محمد؛ حسرة وعنوان تحدي للمشروع الغربي
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
ما هي أهمية أنقرة بالنسبة لواشنطن؟
27 تشرين الأول 2020
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
علاقات حكومة العدالة والتنمية بالكيان الصهيوني
27 تشرين الأول 2020
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
شلل سعوديّ في التعاطي مع الإساءة الكبيرة لأهم رموز المسلمين
27 تشرين الأول 2020
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
الشقاقي ومغنيّة.. نهج مستمر ورعب يُؤرق الكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘
27 تشرين الأول 2020
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
اقامة ملتقى "الوحدة الإسلامية رمز الاقتدار وسبيل التغلب على الاستكبار"
26 تشرين الأول 2020
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
اللواء سلامي يتفقد الحدود الشمالية الغربية لايران
26 تشرين الأول 2020
'أمير مكة' يتبادل الأحاديث الودية مع سفير فرنسا!!
26 تشرين الأول 2020
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
هذه هي آفاق المستقبل في ليبيا بعد اتفاق السلام
26 تشرين الأول 2020
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
كيف فتحت الحكومة السودانيّة أبوب جهنم على نفسها؟
26 تشرين الأول 2020
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
تراجع مكانة السعودية إقليمياً ودولياً في ظل سياسات ابن سلمان
26 تشرين الأول 2020
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
24 تشرين الأول 2020
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس