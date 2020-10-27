تصريحات هامة لعرنوس عن ازمة الخبز والمحروقات في سوريا

شدد رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، خلال اجتماع حكومي أمس مع الاتحاد العام لنقابات العمال، على أن الحكومة لن تلغي الدعم عن أي من الخدمات التي تقدمها الدولة.



ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن عرنوس قوله إنه تم خلال العام الحالي شراء 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن في الحسكة، مشيرا إلى أنه يتم شراء القمح اليوم بـ280 دولارا للطن الواحد.



وأضاف رئيس الوزراء السوري أن كمية القمح المشتراة من البلاد لا تكفي سوى لشهر ونصف الشهر لإنتاج الخبز، وشدد على أن "الرغيف خط أحمر ولن يمس إلا في الحدود البسيطة".



وأكد عرنوس أن الحكومة ملزمة باتخاذ قرارات قاسية لها وليست سعيدة بذلك، لكنها محكومة به نتيجة ظروف معينة، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من مصادر الثروة الوطنية تسيطر عليها المجموعات الانفصالية الإرهابية الذين استكملوا حقدهم على السجادة الخضراء.



ولم ينف عرنوس إمكانية تكرر أزمة المحروقات وغيرها، وقال إن هذا لا يشكل ضعفا في الأداء الحكومي، لأن الظروف التي نعمل فيها من أصعب ظروف العالم.