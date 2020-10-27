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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 18:11

الكعبي: المرحلة المقبلة الأصعب على العراق

الكعبي: المرحلة المقبلة الأصعب على العراق
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، حرص البرلمان على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والأجراء والعقود.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "الكعبي ترأس اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية لمناقشة بنود مسودة قانون تمويل العجز المالي المحال من الحكومة، وتسليط الضوء على ما جاء في الورقة البيضاء الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية".

وأوضح الكعبي بحسب البيان، أن "المرحلة المقبلة تعد الأصعب على العراق من الناحية الاقتصادية والمالية، وهو ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل مدروس ومن دون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله"، مؤكدا "حرص مجلس النواب على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجراء والعقود".

وتابع، أن "السلطتين التشريعية والتنفيذية شريكتان في مهمة إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الأزمة والاستفادة منها في البحث عن علاجات وحلول رصينة وعاجلة للأزمة المالية الراهنة إضافة إلى إيجاد حلول مستقبلية تتعلق بالنمو الاقتصادي".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع ناقش أهم ما جاء في مسودة قانون تمويل العجز المالي"، مطالبا بأن "تكون هناك بيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي من أجل دراستها قبل إقرار القانون بشكله النهائي".
رقم : 894359
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