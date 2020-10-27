اتفاقيات تعاون رياضي بين الاحتلال والإمارات

وقعت إدارة دوري الابطال (الليغا) "الإسرائيلي" في كرة القدم مع نظيرتها الإماراتية اتفاقية تعاون على صعيد كرة القدم الاحترافية، وذلك بعد أيام قليلة على إعلان نادي "مكابي حيفا" لكرة القدم "الاسرائيلي" أنه سيوقّع قريبًا على اتفاق مع فريق العين الإماراتي بهدف دعم النادي اقتصاديًا.



وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه "جرى توقيع اتفاق التعاون عن بعد، هذا الصباح، بين "إيرز كلفون"، رئيس إدارة الدوري الاسرائيلي، ونظيره الاماراتي عبد الله الجنيبي"



وذكرت الصحيفة أن "التعاون سيشمل المساعدة المتبادلة بالعثور على رعاة، واستثمارات في التكنولوجية المتعلقة بالرياضة، بالإضافة إلى دراسة إقامة مباريات ودية، ومشاريع اجتماعية مختلفة، وتبادل المعرفة وما إلى ذلك".