البحرين..اعتقال شاب واستنفار بوليسي واسع في البلاد

أفادت شبكة رصد المداهمات بأن حالة من الاستنفار البوليسي تشهدها غالبية المناطق البحرينية تزامنًا مع خروج التظاهرات الغاضبة رفضًا للتطبيع واستنكارًا للإساءة إلى مقام النبي الأكرم «ص»، حيث تقتحم مركبات النظام وآلياته ومرتزقته البلدات والمدن لقمع أي حراك ثوري.



وذكرت الشبكة أن عصابات المرتزقة داهمت المنازل في سلماباد واعتقلت الشاب «حسين محمد عبد الله» ضمن حملة الاعتقالات التعسفية المتواصلة.



تجدر الإشارة إلى أن المختطفين غالبًا ما ينقلون إلى أوكار الإرهاب والتعذيب، حيث يخفيهم الكيان الخليفي لأيام أو أسابيع، يتعرضون خلالها لأبشع أنواع التعذيب لنزع اعترافهم بتهم كيدية وجاهزة وفق ما يقررها الجلادون، وذلك بعد أن أصدر حمد مرسومًا يمنح بشكل رسمي ما يسمى «جهاز الأمن الوطني» صلاحياتٍ مباشرةٍ بالاعتقال والتحقيق دون مساءلة.